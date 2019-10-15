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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:39

16 Ekim kredi lerinde art arda ! İhtiyaç, konut, ...

Kredi oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 'nın faiz kararı sonrası , ve Halbank'ın ardından özel bankalarda da faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, güncel nda son durum nedir? İşte 16 Ekim , Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve ...

Kredi faizlerinde art arda indirim müjdesi! İhtiyaç, konut, taşıt...

Vatandaşlar hemen hemen her gün kredi faiz oranları ne durumda sorusunu sormaya başladı. Bu bağlamda haberimizde 16 Ekim güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranlarını derledik. Bu amaçla Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı.

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Kamu bankaları asgari ücret lilere neden konut kredisi vermiyor

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cevapla 17.10.2019 09:32
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HaberlerEkonomi Haberleri16 Ekim kredi faizlerinde art arda indirim müjdesi! İhtiyaç, konut, taşıt...
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