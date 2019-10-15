Vatandaşlar hemen hemen her gün kredi faiz oranları ne durumda sorusunu sormaya başladı. Bu bağlamda haberimizde 16 Ekim güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranlarını derledik. Bu amaçla Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı.
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Kamu bankaları asgari ücret lilere neden konut kredisi vermiyor
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