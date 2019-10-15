Taşıt kredisi faiz oranları indirim kampanyasına bir otomobil firması daha katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank

ortak açıklama yapmıştı ve anlaşmalı otomobil firmaları için faizleri indirmişti. Bu bağlamda yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu. Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019'a kadar sürecek.

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