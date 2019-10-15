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  • 16.10.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:00

Taşıt kredisi 0.49-0.69 oranları ile hangi marka model alınır? ve gerekli evraklar

Taşıt kredisi kampanyasına bir marka daha katıldı. grubu ile işbirliğine gidildi. Böylelikle Böylece anlaşmalı firmaları binek araçlarda , Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ oldu. , ve 'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile 'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi leri düşürdü. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Peki taşıt kredisi 0.49-0.69 faiz oranları ile hangi marka model alınır?

Taşıt kredisi kampanyasına bir firma daha dahil oldu

Taşıt kredisi faiz oranları indirim kampanyasına bir otomobil firması daha katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank
ortak açıklama yapmıştı ve anlaşmalı otomobil firmaları için faizleri indirmişti. Bu bağlamda yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu. Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019'a kadar sürecek.

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