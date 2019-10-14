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  • Ekonomi
  • 14.10.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:11

ne kadar? nasıl yapılır?

Milyonlarca kiracı her ay açıklanan TUİK rakamlarını oldukça yakından takip ediyor. Kiracı ve ev sahiplerinin önemli hakları var haberimizde detaylı olarak anlattık. Örneğin; ’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne () göre olmak zorunda. Bu da son verilere göre; yüzde 18.27. Bu oran tavan. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz. Peki TÜFE ne kadar? nasıl yapılır? İşte detaylar

Kiracılar dikkat! Ekim ayında zam oranı açıklandı

Ekim ayı kira artış oranı TEFE TÜFE ne kadar? TUİK kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Milyonlarca kiracı ve ev sahibi her ay açıklanan zam oranlarını merakla takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Kanuna göre; kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yalnızca ev sahibinin haklı sebepleri varsa kontrat dolmadan kiracıyı çıkarabilir. Kiracı kirayı ödemezse, sözleşmeye aykırılık varsa (evin başkasına kiraya verilmesi ya da amacının dışında kullanılması gibi), evde esaslı bir tadilat yapılacaksa kiracı tahliye edilebilir.

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