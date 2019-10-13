2019 yılı MSB personel alım ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılacak olan alımlar hayalindeki mesleği icra etmek isteyenlerin gündeminde yer alırken son yayımlanan ilanlar merak konusu oldu. Muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ön başvurularını 7 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yaptılar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İşte KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay alımına dair detaylar...

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