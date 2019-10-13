EYT yasası ile ilgili milyonların gözü kulağı yaşanan gelişmelerde. EYT yasası Meclis'in açıklamasından sonra en fazla konuşulan konular arasına girmişti. EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın uzun süredir araştırdığı sorular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor.Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte 14 Ekim EYT ile ilgili son durum...

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