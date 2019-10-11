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  • 11.10.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:56

müjdesi! Bir çok dan ları indirim kararı!

Peş peşe gelen indirimleri sonrasında lar harekete geçti. Kamu ve özel bankalar ardı ardına konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye başladı. Bu anlamda bu bankalara 7 banka daha katıldı.

Faiz fırsatı geldi! 7 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!

Kredi faiz oranlarına dair bankalar tarafından yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmelerle birlikte ekonomi piyasasında canlılığın arttığı belirtiliyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir?

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Tubaa Tubaa

İş bankası yapılandırmayı da indirsin!!!!!!!

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evet3
hayır2
cevapla 11.10.2019 18:24
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