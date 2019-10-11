Kredi faiz oranlarına dair bankalar tarafından yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmelerle birlikte ekonomi piyasasında canlılığın arttığı belirtiliyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir?

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