EYT yasası çıkacak mı? Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar, EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. EYT konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından EYT bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırmaya başladı. Son açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte 11 Ekim EYT haberleri...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis'in mesaiye başlamasından sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.

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