Konut kredisi ile ev almak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. Vatandaşlar kredi faiz oranlarının daha da düşmesini istiyor bu bağlamda 0,90 faiz oranı ile ilgili söylentiler ortaya atıldı. Özel bankalar tarafından uygulanan konut kredisi güncel kredi faiz oranları ise 1.17 ile 1.99 aralığında değişiyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor.



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