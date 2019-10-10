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  • 11.10.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:53

düştü mü? İşte ...

Kamu ları öncülüğünde başlayıp İş Bankası ile devam eden kredi lerini indirme hamlesine Akbank ve Türk (TEB) eklendi. Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.17'ye, TEB ise yüzde 1.15'e çekti. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık" dedi.

Faiz 0,90'a düştü mü? İşte konut kredisi en uygun faiz oranları...

Konut kredisi ile ev almak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. Vatandaşlar kredi faiz oranlarının daha da düşmesini istiyor bu bağlamda 0,90 faiz oranı ile ilgili söylentiler ortaya atıldı. Özel bankalar tarafından uygulanan konut kredisi güncel kredi faiz oranları ise 1.17 ile 1.99 aralığında değişiyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor.

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