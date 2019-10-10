Araba ve konut alacaklara büyük fırsat geldi

Bankaların araba ve konut kredilerinde cazip oranlar vermesi vatandaşları ev ve otomobillere olan ilgisini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 3 kamu bankasının taşıt kredilerini indirmesi sonucunda otomobil satışlarında da artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi.

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