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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:11

Araba ve konut alacaklara büyük fırsat geldi

Yaşanan ardı ardına gelen indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde gelmişti. faiz oranları ile taşıt kredisi alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

0.49 0.69 araba ve konut alacaklara faiz müjdesi!

Bankaların araba ve konut kredilerinde cazip oranlar vermesi vatandaşları ev ve otomobillere olan ilgisini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 3 kamu bankasının taşıt kredilerini indirmesi sonucunda otomobil satışlarında da artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi.

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Alpaslan yangınoğlu Alpaslan yangınoğlu

Aracın tamamına kredi verseydi faydalanabilirdim

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evet5
hayır3
cevapla 10.10.2019 19:17
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