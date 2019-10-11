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  • 11.10.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:55

müjdesi! 7 dan ları indirim kararı! Kredi faiz oranları ihtiyaç konut ve taşıt kredisi son durum

Peş peşe gelen indirimleri sonrasında lar harekete geçti. Kamu ve özel bankalar ardı ardına konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye başladı. Bu anlamda bu bankalara 7 banka daha katıldı. Bu anlamda , Akbank, , TEB, Denizbank, Finansbank ve Yapkredi faiz indirim kervanına katılan 7 banka oldu. Ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanırken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar ise güncel larındaki son durumu sorguluyor. Haberimizin içerisinde güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte güncel faiz oranları. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir.

Faiz fırsatı geldi! 7 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!

Kredi faiz oranlarına dair bankalar tarafından yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmelerle birlikte ekonomi piyasasında canlılığın arttığı belirtiliyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir? İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Finansbank ve Yapkredi faiz indirim kararı olan 7 banka oldu. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir.

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