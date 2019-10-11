Kredi faiz oranlarına dair bankalar tarafından yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmelerle birlikte ekonomi piyasasında canlılığın arttığı belirtiliyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir? İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Denizbank, Finansbank ve Yapkredi faiz indirim kararı olan 7 banka oldu. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir.

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