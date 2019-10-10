4/D'li taşeronlar için maddi destek yolda. Bu bağlamda kesenin ağzı açılmış durumda. Bu anlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. İlkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı. Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...

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