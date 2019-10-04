KYK borçları siliniyor mu? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatları boyunca maddi yönden desteklenmesi için geri ödemeli öğrenim kredisi verilir. Öğrenciler eğitim hayatı bittikten sonra kredi borcunu ödemek zorundalar. Borçlar ödenmediği taktirde katlanarak bir gün kredi kullananların karşısına çıkıyor. KYK kredi borcu olan binlerce öğrenci af bekliyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, KYK borçları siliniyor mu? KYK borç affı var mı? İşte merak edilenler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK'ya borcu olan yüzbinlerc vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak, nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.