8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılan evde bakım parasının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Evinde hasta bakan vatandaşlar ekim ayının bakım parasının hesaplara yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım parası yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

8 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

2019 yılında evde bakım maaşları bin 315 lira oldu. Ekim ayı evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Gelen bilgilere göre evde bakım maaşı ekim ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ