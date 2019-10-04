Bakan Albayrak açıkladı: Hedef yüzde 5

TÜİK, Eylül ayı verilerini ilan etti. Enflasyon 26 ay sonra yüzde 9.26 ile tekrar tek haneli rakama indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjdeyi verdi: Yeni hedefimiz enflasyonu yüzde 5'e indirmek...
'SONUNDA KAZANACAĞIZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aHaber- aPara ortak canlı yayınında aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in konuğu oldu. "Türkiye'nin olmazsa olmazı büyümedir" diyen Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız" ifadelerini kullandı. Albayrak'ın açıklamalarında şu mesajlar öne çıktı:
Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum.
Son 1 yılda uyguladığımız para ve maliye politikalarını, tüm dengelenme süresince çok hassas ve koordineli şekilde yönettik. Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü.
Hem iş yapmayı kolaylaştırıcı hem gelir düzeyine dayalı daha dengeli vergi planlamalarıyla birlikte paket, paket hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte göreceğiz. .
Dolarizasyon konusunda, TL'yi olumlu etkileyecek adımlar önümüzdeki dönemde görülecek.
2019 bütçesinde etkin Hazine yönetiminin de etkisiyle faiz harcamalarının altında yılı tamamlayacağız.
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