Bakan Albayrak açıkladı: Hedef yüzde 5

TÜİK , Eylül ayı verilerini ilan etti. Enflasyon 26 ay sonra yüzde 9.26 ile tekrar tek haneli rakama indi. Berat Albayrak , müjdeyi verdi: Yeni hedefimiz enflasyonu yüzde 5'e indirmek...

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aHaber- aPara ortak canlıyayınında aPara YayınKoordinatörü ÖzlemDoğaner'in konuğu oldu."Türkiye'nin olmazsaolmazı büyümedir"diyen Bakan Albayrak,"Enflasyonla mücadeledebüyük bir aşamayı geridebıraktık. Ekonomidearzu ettiğimizseviyeye ulaşmak içinşimdi yeni hedefimizbu kazanımlarıkoruyarak,enflasyonda yüzde5 seviyesine adımadım ilerlemek.2022'de enflasyondayüzde 5'in altınıgöreceğiz. Enflasyonda vecari dengedeki bu başarıyı,ekonominin tüm alanlarınataşıyacağız. Gece gündüzdemeden çalışacak vesonunda kazanacağız"ifadelerini kullandı.Albayrak'ın açıklamalarındaşu mesajlar öne çıktı:EkonomiProgramı'nda yıl sonuenflasyon hedeflediğimizyüzde 12 seviyelerinde, benbiraz daha altında gelmesiniumut ediyorum.1 yılda uyguladığımız para ve maliye politikalarını, tüm dengelenme süresince çok hassas ve koordineli şekilde yönettik. Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü.iş yapmayı kolaylaştırıcı hem gelir düzeyine dayalı daha dengeli vergi planlamalarıyla birlikte paket, paket hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte göreceğiz. .konusunda, TL'yi olumlu etkileyecek adımlar önümüzdeki dönemde görülecek.bütçesinde etkin Hazine yönetiminin de etkisiyle faiz harcamalarının altında yılı tamamlayacağız.