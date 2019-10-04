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  • 04.10.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 14:56

Son dakika: tahminini güncelledi

Son dakika haberine göre eylül ayı beklenti anketini yayımladı. Yayınlanan ankete göre 2019 yıl sonu döviz kuru beklentisi 5.90 TL iken 6.00 TL'ye revize edildi.

Merkez Bankası dolar tahminini güncelledi

eylül ayı beklenti anketini yayımladı. Yayınlanan ankete göre 2019 yıl sonu döviz kuru beklentisi 5.90 TL iken 6.00 TL'ye revize edildi.

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