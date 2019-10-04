Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketini yayımladı. Yayınlanan ankete göre 2019 yıl sonu döviz kuru beklentisi 5.90 TL iken 6.00 TL'ye revize edildi.
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Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketini yayımladı. Yayınlanan ankete göre 2019 yıl sonu döviz kuru beklentisi 5.90 TL iken 6.00 TL'ye revize edildi.
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