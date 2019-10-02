Kredi faiz oranlarındaki indirimler vatandaşın gündeminden düşmüyor. Bu bağlamda konut almak isteyenler en uygun kredi faiz oranı veren bankaları araştırıyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise 1.99 ile Denizbank tarafından uygulanıyor. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 fırsatı

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