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  • 01.10.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 20:12

lerde yeni bir dönem başlıyor! Daha rahat bir şekilde yapılabilecek! Fiyatlar artık...

lerden alışveriş yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 'ndaki hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak.

Marketlerde yepyeni bir dönem başlıyor!

Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI İÇİN MOBİL UYGULAMA

YEP'te gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak uygulamalara da yer verildi.

Bu kapsamda fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bilgi işlem altyapısı kurulacak. Oluşturulacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak.

Gıda enflasyonunu düşürmeyi teminen üreticilere bankalar aracılığıyla finansman da sağlanacak. Yetiştirilen ürünlerin satışı sözleşmeli tarım kapsamında yapılacak.

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