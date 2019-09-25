İŞKUR TYP başvuruları kısa bir süre önce sona ermişti. Başvuruda bulunan adaylar şimdi heyecanla TYP kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Konu hakkında İŞKUR tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR TYP alımlarına dair detaylar...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihlerine ilişkin detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kura sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.