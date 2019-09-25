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  • 26.09.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:51

dar gelirli 10 bin peşinatla ucuz konut başvuru şartları nedir? Eylül 2019 TOKİ ucuz konut ilanları!

ev düşü kuran vatandaşlarımızı ev sahibi oluşturmaya devam ediyor. Bu anlamda Eylül ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 gerçek sahibi belirlendi. TOKİ vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kura çekilişinde ismi çıkmayanlar üzülmesin TOKİ'den yeni alternatifler geldi. Her bütçeye uygun konutlara 240 ay vade yapılıyor. Açık satışlar için fiyatlarda belirlendi. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor.

TOKİ'den 10 bin peşin 306 lira taksitle ev açıklaması

TOKİ Eylül ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde dar gelirlilere ucuz konut kampanyalarına hız verdi. Bu anlamda Eylül ayı için ucuz konut listeleri açıklandı. Konutlar Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsıyor. TOKİ bu evleri 10 bin peşin, 360 lira taksitle satacak. Bu konutlar için son başvuru tarihi de 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz. Yayımlanan yeni liste ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor.

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