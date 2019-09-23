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  • 23.09.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 09:51

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lar ardı ardına indirim yapıyor vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son yapılan indirimi ile , , kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Geçen haftadan itibaren bankalar birer birer taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte piyasada hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar konut kredisi taleplerinde artış yaşanacağını belirtiyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları...

Banka faiz oranları indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı!

Banka faiz oranları indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı! Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları. Bankalardan peş peşe gelen faiz indirim açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmalarını sürdürürken bankalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesinin ardından ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte güncel kredi faizlerinde son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor

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