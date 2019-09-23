Banka faiz oranları indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı! Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları. Bankalardan peş peşe gelen faiz indirim açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmalarını sürdürürken bankalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesinin ardından ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte güncel kredi faizlerinde son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor

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