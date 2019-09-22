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  • 23.09.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 06:54

son dakika! 23 Eylül ve dolar kuru ne kadar? Güncel alış-satış fiyatı

son dakika... Piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen , geçtiğimiz hafta 5,65'li seviyeye inmiş ardından Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası yukarı yönlü hareket etmişti. Peki, bugün ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Eylül güncel ...

Dolarda son dakika gelişmesi... Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Dolar kuru son iki haftadır 5,65'li seviyelere indikten sonra piyasalardaki gelişmeler sonrası yukarı yönlü hareket etmişti. Dolar/TL, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5.70'in üzerinde tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Eylül güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DOLAR
Alış: 5,7384
Satış: 5,7417

EURO
Alış: 6,3243
Satış: 6,3373

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