Dolarda son dakika gelişmesi... Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Dolar kuru son iki haftadır 5,65'li seviyelere indikten sonra piyasalardaki gelişmeler sonrası yukarı yönlü hareket etmişti. Dolar/TL, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5.70'in üzerinde tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Eylül güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,7384

Satış: 5,7417

EURO

Alış: 6,3243

Satış: 6,3373