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  • 22.09.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 10:04

7 dan indirim kararı! İndirimleri duyanlar bankaya akın etti! Ziraat, , ,

lar birbiri ardına indirimi yapıyor. açıklamasından sonra bu indirimler artarak devam ediyor. Bu bağlamda kredi faiz oranlarında indirim açıklaması kredi çekme düşüncesi olan vatandaşları sevindiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Uzmanlar konut kredisi taleplerinde artış yaşanacağını belirtiyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte banka banka kredi faiz oranları...

7 bankadan faiz indirim kararı! Duyanlar bankaya koştu!

Konut ve araç sahibi olmak isteyenler bankalara adeta akın ediyor. Bu bağlamda bankalar ardı ardına faiz indirimi kararı alıyor. Kredi çekme düşüncesi içinde olanlar ise bankalara akın ediyor. Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası'nda faiz oranlarında indirim yapıldı. İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

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