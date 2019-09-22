Konut ve araç sahibi olmak isteyenler bankalara adeta akın ediyor. Bu bağlamda bankalar ardı ardına faiz indirimi kararı alıyor. Kredi çekme düşüncesi içinde olanlar ise bankalara akın ediyor. Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası'nda faiz oranlarında indirim yapıldı. İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

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