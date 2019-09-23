Bankalar ardı ardına indirim yapıyor vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son yapılan faiz indirimi ile Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Geçen haftadan itibaren bankalar birer birer taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte piyasada hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar konut kredisi taleplerinde artış yaşanacağını belirtiyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları...

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