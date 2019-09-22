Banka faiz oranları düştü! 5 bankadan peş peşe indirim kararı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, TEB kredi faizleri

Kredi faiz oranlarında bankaların yaptığı indirimlerle birlikte binlerce vatandaş bankalara akın etti. Geçen haftadan itibaren bankalar birer birer taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte piyasada hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar konut kredisi taleplerinde artış yaşanacağını belirtiyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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