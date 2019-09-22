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  • 22.09.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 21:41

düştü! 5 bankadan peş peşe indirim kararı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, TEB kredi faizleri

Bankalardan peş peşe gelen faiz indirim açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi hakkında araştırmalara başladı. Ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmalarını sürdürürken bankalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini geçtiğimiz hafta 325 baz puan indirerek 16.50'ye çekmesinin ardından ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artış süreceğini belirtiyor. İşte güncel kredi faizlerinde son durum...

Banka faiz oranları düştü! 5 bankadan peş peşe indirim kararı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, TEB kredi faizleri

Kredi faiz oranlarında bankaların yaptığı indirimlerle birlikte binlerce vatandaş bankalara akın etti. Geçen haftadan itibaren bankalar birer birer taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte piyasada hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar konut kredisi taleplerinde artış yaşanacağını belirtiyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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