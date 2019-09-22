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  • 22.09.2019 22:14
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 22:14

ŞOK 16 şehirde işçi alımı yapacak! İlanlar üzerinden yayınlandı! İşte güncel ilanlar...

İş arayışında olan vatandaşlar özellikle 'un resmi sitesinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. 81 ilde şubesi bulunan ŞOK'a yapılacak personel alımları merakla araştırılıyordu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla çeşitli illerde personel alımları yapılacağı belirtildi.

ŞOK 16 şehirde işçi alımı yapacak!

ŞOK Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunuyor. Belirli dönemlerde şubelerde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılıyor. Kurum tarafından İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar ilgiyle takip ediliyor. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 16 ilde işçi alımı yapılacak. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte güncel ilanlar...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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