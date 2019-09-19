Memura ikinci iş fırsatı! Kamu görevlileri ek iş yapabilir mi?

devlet dairelerindeçalışan 3 milyondanfazla kamu görevlisininbir kısmı ek iş yapıyorya da yapmak istiyor. Bukonuda sınırlamalar olsa damemurların ek iş yapmalarımümkün.Memurların ve diğergörevlilerin başka işlerde deçalışmalarıyla ilgili olarakçerçeveyiçiziyor.Kanundaki maddeye görememurlar sosyal güvenlikanlaşması ile bir işyerindeçalışamıyor ya da kendiadlarına yine sosyal güvenliksistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor. Ancakbu bağı kurmadan bazıfaaliyetlerde bulunmalarımümkün oluyor.