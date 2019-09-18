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  • 19.09.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 02:18

19 Eylül yatan iller hangileri? sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılmaya devam ediyor. alan yüz binlerce vatandaş ise 19 Eylül sorgulama işlemi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

19 Eylül evde bakım aylığı yatan iller hangileri?

19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı alan yüz binlerce vatandaşlar maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor. Peki, 19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte maaşların yatırıldığı illerin güncel listesi...

19 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

19 Eylül tarihine kadar Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye, Aksaray'dan maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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