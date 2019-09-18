19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı alan yüz binlerce vatandaşlar maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor. Peki, 19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte maaşların yatırıldığı illerin güncel listesi...
19 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
19 Eylül tarihine kadar Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye, Aksaray'dan maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.
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