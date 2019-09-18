son dönemde düşük faiz ortamı oluştu. Bunu da Merkez Bankası'nın cesur faiz indirimi kararları ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sağladı. Ekonomimiz dengelenme sürecinde çok daha iyiye doğru gidiyor. Enflasyon düşüyor, kurdaki köpük kayboluyor, cari fazla vermeye başladık, yıl sonunda pozitif büyüme de bekliyoruz. Haliyle de faizler aşağı doğru iniyor.son 2 indirim ile toplamda faizleri 750 baz puan düşürmüştü. Bunun ardından kamu bankaları devreye girerek öncelikle konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 0.99'a kadar çekti. İkinci faiz indiriminin ardından da tüketici kredilerinderakamlarını gördük. Ancak özel bankalardan hâlâ ses yok. Yüksek faizlerle kredi vermeye devam ediyorlar. Üstelik bu ortamda bile müşterilerini arayıp, "Kredi verelim mi?" diye soruyorlar. Ortada 1.20'lik faiz oranı varken "Size 1.79'dan kredi verelim" diye telefon açmak nasıl bir mantık? Beklentimiz, özel bankaların da bir an önce bu faizleri düşürmeleri.