Türkiye'de son dönemde düşük faiz ortamı oluştu. Bunu da Merkez Bankası'nın cesur faiz indirimi kararları ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sağladı. Ekonomimiz dengelenme sürecinde çok daha iyiye doğru gidiyor. Enflasyon düşüyor, kurdaki köpük kayboluyor, cari fazla vermeye başladık, yıl sonunda pozitif büyüme de bekliyoruz. Haliyle de faizler aşağı doğru iniyor. Merkez Bankası son 2 indirim ile toplamda faizleri 750 baz puan düşürmüştü. Bunun ardından kamu bankaları devreye girerek öncelikle konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 0.99'a kadar çekti. İkinci faiz indiriminin ardından da tüketici kredilerinde yüzde 1.20 rakamlarını gördük. Ancak özel bankalardan hâlâ ses yok. Yüksek faizlerle kredi vermeye devam ediyorlar. Üstelik bu ortamda bile müşterilerini arayıp, "Kredi verelim mi?" diye soruyorlar. Ortada 1.20'lik faiz oranı varken "Size 1.79'dan kredi verelim" diye telefon açmak nasıl bir mantık? Beklentimiz, özel bankaların da bir an önce bu faizleri düşürmeleri.
- Ekonomi
- 18.09.2019
- Gazete
Kredi kartı borcundan kurtulma yolu! Kredi kartı borcundan kurtulmak için ne yapmalı?
Merkez Bankası politika faizini yüzde 16.50’ye kadar çekti ancak kredi kartında yıllık faiz yüzde 26 seviyesinde. Gecikme faizi ise daha fazla. Eğer inmezse borcu başka türlü kapatabilirsiniz. Peki kredi kartının bağlı olduğu banka faiz indirmiyorsa alınacak tedbirler nelerdir? Borç sarmalından çıkış için hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kredi kartı borçlarıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Türkiye'de son dönemde düşük faiz ortamı oluştu. Bunu da Merkez Bankası'nın cesur faiz indirimi kararları ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sağladı. Ekonomimiz dengelenme sürecinde çok daha iyiye doğru gidiyor. Enflasyon düşüyor, kurdaki köpük kayboluyor, cari fazla vermeye başladık, yıl sonunda pozitif büyüme de bekliyoruz. Haliyle de faizler aşağı doğru iniyor. Merkez Bankası son 2 indirim ile toplamda faizleri 750 baz puan düşürmüştü. Bunun ardından kamu bankaları devreye girerek öncelikle konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 0.99'a kadar çekti. İkinci faiz indiriminin ardından da tüketici kredilerinde yüzde 1.20 rakamlarını gördük. Ancak özel bankalardan hâlâ ses yok. Yüksek faizlerle kredi vermeye devam ediyorlar. Üstelik bu ortamda bile müşterilerini arayıp, "Kredi verelim mi?" diye soruyorlar. Ortada 1.20'lik faiz oranı varken "Size 1.79'dan kredi verelim" diye telefon açmak nasıl bir mantık? Beklentimiz, özel bankaların da bir an önce bu faizleri düşürmeleri.
- Konut ve taşıt kredisi banka faizleri ne kadar oldu?
- Maaşının tam 10 katı! Emekliye büyük müjde!
- Ne zaman emekli olurum hesaplaması ve erken emeklilik şartları nedir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.