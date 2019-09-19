Umman’a Türk döneri

Ortadoğu'da önce üretim tesisi kuran Bereket Döner, şimdi de şubelerinin sayısını artırmaya başladı. Bereket Döner, Umman'da ilk Türk döner restoranını açtı. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Suudi Arabistan şubelerinin ardından Umman'da kurumsal manada açılan ilk Türk restoranını faaliyete aldıklarını belirterek, "Bölgede yeni şube hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Maskat şubemizin tüm ürünleri Türkiye'den ihraç ediliyor" dedi. Ortadoğu yatırımlarına büyük önem verdiklerini anlatan Emek, "Suudi Arabistan'da 5 yeni şubemizin açılış hazırlıkları devam ediyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 19.09.2019
- Gazete
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