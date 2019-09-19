EYT son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından EYT'de son durum merak edilmeye başlandı. Peki, EYT'de bugün son gelişmeler neler? EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik yasası kimleri kapsıyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

"EYT'LİLERİN DÜŞÜNCELERİNİ ALACAK"

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lilerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.