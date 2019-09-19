Devlet destekli iş kurma şartları 2019

İş Kurmak İçin Devlet Desteği

İş kurmak için devlet destekleri incelendiğinde 4 ana destek türü ile karşılaşılıyor. Bu destekler şunlardır:

KOSGEB İş Yeri Açma Desteği

KOSGEB yeni işyerleri için destek sağladığı gibi, aynı zamanda uzun yıllardır kendi işinde çalışanlara da gerekli şartları sağlamaları halinde 500 bin TL'ye kadar kredi sağlayabiliyor. Yüksek tutarda destek imkanı sağlanan iş kolları şunlardır:

İhracat ya da ithalat alanında çalışanlar, Yeni bir teknolojik ürün tasarlayanlardır.

Başvuru sahipleri, kurdukları işletmelerinde çalıştıracakları personel ve tanıtım giderleri için de destek kredisi talep edebiliyor.

TUBİTAK İş Yeri Açma Desteği

TUBİTAK iş yeri açarak teknoloji odaklı çalışmalar yapan ve yeni ürün projelerini hayata geçirmek isteyen gençlere toplamda 150 bin TL işyeri açma desteği sağlayabiliyor.

Bu kapsamda her yıl yeni teknolojiler üzerinde çalışan gençleri 2 ana başlıktaki proje çağrısı ile başvuruda bulunmaya teşvik ediyor. TUBİTAK' ın her bir yeni ürün ve teknolojik gelişme için yaptığı çağrı için ayırmış olduğu 62 milyon TL destek fonu bulunuyor.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Vakfı İş Yeri Açma Desteği

SYDV işyeri açmayı planlayan gençlere destek finansmanı için işletme sermayesi desteği sağlıyor. Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Vakfı her ilde Kaymakamlık binası içinde bulunur. Sosyal Yardım Derneği Vakfı tarafından bu konu için ayrılan ödenek 15 bin TL'ye ulaşabiliyor. SYDV kredi başvurusu için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

SYDV' ye müracaat ederek, dosya açtırmak,

Açılması planlanan iş yeri için gerekli araştırmaları yapmak ve daha sonra harcamalar için alınan firma teklif mektupları ve kurulacak işe ait iş projesi hazırlanır ve Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği vakfına sunulur.

Dernek kredi sağlama aşamasında devlet memurluğu yapan 2 kefil istiyor.

SYDV tarafından verilen 15 bin TL destek kredisi, iş kuracak gençlere hibe edilmez. Geri ödeme koşulu ile verilir. Fakat bütün devlet destekli iş kurmak için verilen krediler gibi, bu kredinin de geri ödeme koşulları çok uygundur. Bu krediden faiz alınmaz, ilk 12 ay boyunca hiçbir geri ödeme istenmez. Daha sonraki 36 ay içinde kredinin eşit taksitle halinde ödenmesi istenir.

Tarım ve Orman Bakanlığı İş Yeri Açma Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı işyeri açma kredisi verirken özellikle 18 ila 41 yaş arasındaki genç girişimcileri tercih ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu desteği verirken, gençlerin kırsal kesimde tarım ve/veya hayvancılık faaliyetleri ile uğraşarak çiftçiliğe yönelmelerini ve bu alanda üretimde bulunmalarını istiyor.

Bu tür faaliyetlerde Bakanlık kişinin kendisinin ve/veya evli ise eşinin tarımsal faaliyetlerin dışında daha başka işlerde çalışmamasını istiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek 30 bin TL olup, geri ödemesizdir. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı 30 bin TL'yi hibe olarak vermektedir.

Devlet destekli iş kurmak için bu sıralarda en çok başvuru yapılan kurumlar bunlardır. Her kurumun başvuru şartları farklı olsa da temelde amaç teknolojik bakımdan ülkeyi ileriye götürecek bilimsel projeleri desteklemek, ülkemizde tarımsal faaliyetleri canlandırarak geliştirmek ve genç insanlara girişim fırsatı yaratarak ekonomik refah düzeyini arttırmaktır.