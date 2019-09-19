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  • 19.09.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 18:38

Bankalardan emeklilere promosyon ücretleri! Hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Maaşların bankalardan alan milyonlarca emekli, kendilerine sunulacak olan promosyon tekliflerini bekliyor. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Bu nedenle emekliler tarafından bankaların sunduğu avantajlar yakından takip ediliyor. İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri ve beraberinde sunduğu avantajlar...

Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon teklifleri şu sıralar milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor ve banka tarafından teklifte yer alan çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankalar tarafından sunulan teklifler...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyon veriyor.

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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