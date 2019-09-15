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  • 15.09.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 19:24

300 bin liralık destek sunulacak! destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB hibe başvuru şartları neler?

tarafından sunulan fırsat kendi işini kurmayı düşünen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) verdiği destekler bugüne kadar pek çok vatandaşa büyük destek sağladı. Bu nedenden destek kredisi almayı düşünenler sorusuna yanıt arıyor. Peki, KOSGEB başvuru şartları nelerdir? İşte dair detaylar...

KOSGEB destek kredisi nasıl alınır?

Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB tarafından büyük destekler sunuluyor KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen pek çok vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, KOSGEB hibe destek kredisi başvuru şartları neler? İşte adaylarda aranan o şartlar...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmektedir.

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