KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilik eğitimini sanal ortama taşıdı. Hayalindeki projeyi hayata geçirmek isteyen girişimciler artık uzaktan eğitim alabiliyor.

İŞ KURANA 2 MİLYAR TL

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, bugüne kadar 1.5 milyon girişimci adayına uygulamalı girişimcilik eğitimi verdiklerini, bunlar arasından işini kuranlara yaklaşık 2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Şimdiye dek uygulamalı girişimcilik eğitimlerini yetkilendirdikleri kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiklerini söyleyen Uzkurt, "Bundan sonra eğitimler KOSGEB web sitesi üzerinden verilecek" dedi. Uzkurt, şöyle konuştu: "Yeni sistemde anlatımlı ders videoları, interaktif ve etkileşimli ders içerikleri, e-kitap ve sınav soruları yer alacak. Girişimci adaylarımız, eğitim müfredatı olarak hazırladığımız KOSGEB Girişimcilik El Kitabı'na da KOSGEB e-Akademi üzerinden mobil telefonları, tabletleri ve bilgisayarları aracılığıyla istedikleri zaman ulaşabilecek. Programı tamamlayan girişimci adaylarımıza eğitime katılım belgeleri online olarak sunulacak. Bu belgeye sahip olanlar da iş modelleri çerçevesinde yeni girişimci programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek. Bu sistemle girişimci adaylarımız yer ve zaman kısıtlaması olmadan eğitimlerini alabilecek."

370 BİN TL'NİN YOLUNU AÇIYOR

KOSGEB, bu yıl girişimcilik desteğinde köklü değişiklik yaptı. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı hayata geçirilerek, imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 370 bin, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 60 bin liraya kadar destek yolu açıldı. Şimdi de destek almak için zorunlu olan girişimcilik eğitimleri kolaylaştırıldı.