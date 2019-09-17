Yeni faiz indirimi haberi geldi! Akbank konut kredisi faizini indirdi! Bankadan yapılan açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17'den başlayan faiz oranları sunuyor. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte Akbank konut kredisi faiz oranı