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  • 18.09.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 09:19

Akbank konut kredisi oranı yüzde kaç oldu? Yeni faiz indirimi geldi!

Akbank konut kredisi ini indirdi! İşte Akbank konut kredisi faiz oranı. Ev almak isteyen vatandaşlar için son dakika müjdesi geldi. ni yüzde 1,17'ye indirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yardımcısı , müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti. ların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının tarihli güncel faiz oranları. Bu arada yapılan faiz indirimi sonrası en uygun ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finanbank oldu.

Yeni faiz indirimi geldi! O bankada konut kredisi faizini indirdi!

Yeni faiz indirimi haberi geldi! Akbank konut kredisi faizini indirdi! Bankadan yapılan açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17'den başlayan faiz oranları sunuyor. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte Akbank konut kredisi faiz oranı

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