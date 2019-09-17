Güncel kredi faiz oranları hakkında bankaların yaptığı açıklamalar pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyenler bankaların açıklamalarını yakından takip ederken müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Bugün ise Akbank konut kredisi faizini indirdiğini duyurdu. Ardı ardına gelen müjdeli haberlerle birlikte vatandaşlar konut ve taşıt kredisi banka faizleri ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte banka banka güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17'den başlayan faiz oranları sunuyor. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.