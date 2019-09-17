Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.09.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 18:33

Açıklamalar peş peşe geliyor! Bir indirim daha! konut ve taşıt kredisi leri ne kadar oldu?

hakkında lardan peş peşe gelen müjdeli haberler kredi çekmeyi düşünen vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş bankaların açıklamalarını yakından takip ediyor. Son olarak ev almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber Akbank'tan geldi. Akbank konut kredisi ini indirdiğini açıkladı. Peki, konut ve taşıt kredisi banka faizleri ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranları...

Konut ve taşıt kredisi banka faizleri ne kadar oldu?

Güncel kredi faiz oranları hakkında bankaların yaptığı açıklamalar pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyenler bankaların açıklamalarını yakından takip ederken müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Bugün ise Akbank konut kredisi faizini indirdiğini duyurdu. Ardı ardına gelen müjdeli haberlerle birlikte vatandaşlar konut ve taşıt kredisi banka faizleri ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte banka banka güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17'den başlayan faiz oranları sunuyor. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAçıklamalar peş peşe geliyor! Bir indirim daha! 17 Eylül konut ve taşıt kredisi banka faizleri ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri