Son dakika... Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos'ta 576,3 milyon TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe rakamları temmuz ayında da 9.9 milyar lira fazla vermişti.
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Son dakika... Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos'ta 576,3 milyon TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe rakamları temmuz ayında da 9.9 milyar lira fazla vermişti.
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