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  • 16.09.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 11:15

Son dakika: ağustos ayında fazla verdi

Son dakika haberine göre Ağustos'ta 576,3 milyon TL fazla verdi. tarafından açıklanan bütçe rakamları temmuz ayında da 9.9 milyar lira fazla vermişti.

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