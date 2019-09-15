Taşeron son dakika haberleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? merak ediliyor. KHK ile kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından verilen karar , işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron son dakika haberleri haberimizde.. Bu arada yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek.