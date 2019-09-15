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  • 16.09.2019 01:34
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 02:07

sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi

sorgulama işlemi nasıl yapılır? alan vatandaşların şu sıralar gündeminde bu sorunun yanıtı yer alıyor. Evde bakım maaşlarının yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Aynı zamanda aylıkların bilgileri e-Devlet sisteminde bulunuyor. Peki, evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihler aralığında maaşlar hesaplarda oluyor. Ayın ortalarında bulunduğumuz şu günlerde evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi ve sorgulama işlemine dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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