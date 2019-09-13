Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde verilen evde bakım maaşların hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Bakım aylığı alan vatandaşlar arama motorlarında maaşların yattığı illeri öğrenmek istiyor. Bu kapsamda 14 Eylül evde bakım parası yatan iller hangileri sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.