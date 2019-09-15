Evde bakım maaşı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık bin 85 liralık, evde bakım yardımın bu ay hangi illere yattığı merak ediliyor. Peki, 16 Eylül evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama...

16 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)