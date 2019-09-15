Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.09.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 09:13

16 Eylül sigara fiyatları kaç para? yeni mı geldi? İşte ...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre 3 Eylül 2019 günü sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara yapılan 3'er TL'lik zammın ardından sosyal medyada 5 TL'lik zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaları yalanladı. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? 16 Eylül sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya zam mı geldi? Eylül 2019 sigara zammı...

Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağı iddialarının ortaya çıkması ile birlikte sigara tiryakileri konu ile ilgili araştırmalara başlamıştı. Fazla zaman geçmeden resmi açıklama British American Tobacco Türkiye'den (BAT) geldi. BAT grubundan yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Daha sonra bir tane sigara markasına 1 TL'lik zam geldi. Bu gelişmelerin ardından, yeniden sigaraya zam gelecek mi gibi sorular gündeme geldi. Peki, Sigaraya yeni zam gelecek mi? Sigara fiyatları kaç para? İşte 15 Eylül güncel sigara fiyat listesi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri16 Eylül sigara fiyatları kaç para? Sigaraya son dakika yeni zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyat listesi...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri