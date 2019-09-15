Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağı iddialarının ortaya çıkması ile birlikte sigara tiryakileri konu ile ilgili araştırmalara başlamıştı. Fazla zaman geçmeden resmi açıklama British American Tobacco Türkiye'den (BAT) geldi. BAT grubundan yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Daha sonra bir tane sigara markasına 1 TL'lik zam geldi. Bu gelişmelerin ardından, yeniden sigaraya zam gelecek mi gibi sorular gündeme geldi. Peki, Sigaraya yeni zam gelecek mi? Sigara fiyatları kaç para? İşte 15 Eylül güncel sigara fiyat listesi...