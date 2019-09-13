Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde bulunan "e-hizmetleri" sayesinde internette sadece TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama yapabilirsiniz. Tüm vatandaşlık işlemlerinizi güvenle yapabildiğiniz e-Devlet platformunda SGK sorgulamalarınızı da kolayca yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümünüzü öğrenmek istediğinizde e-Devlet platformuna giriş yaparak, güvenle hizmet dökümünüzün detaylarını öğrenebilirsiniz. E-Devlet TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini güvenle yapabilmeniz için e-Devlet giriş yapmanız gerekiyor. Bu yüzden SGK hizmet dökümünü e-Devlet platformundan almak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.