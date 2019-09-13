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  • 13.09.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 13:58

ile hizmet dökümü sorgulama – Barkodlu

E-Devlet Kapısı sayesinde ile hizmet dökümü sorgulama işlemlerinizi internetten sadece tek tıkla kolayca yapabilirsiniz. E-Devlet platformundan yapacağınız işlemleriyle işe giriş çıkış tarihlerinizi, prim tutarlarınızı ve çok daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerini e-Devlet platformundan nasıl yapabileceğinizi yazımızda detayları bulabilirsiniz.

TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama! SGK hizmet dökümü alma

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde bulunan "e-hizmetleri" sayesinde internette sadece TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama yapabilirsiniz. Tüm vatandaşlık işlemlerinizi güvenle yapabildiğiniz e-Devlet platformunda SGK sorgulamalarınızı da kolayca yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümünüzü öğrenmek istediğinizde e-Devlet platformuna giriş yaparak, güvenle hizmet dökümünüzün detaylarını öğrenebilirsiniz. E-Devlet TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini güvenle yapabilmeniz için e-Devlet giriş yapmanız gerekiyor. Bu yüzden SGK hizmet dökümünü e-Devlet platformundan almak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

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