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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 20:15

nda son durum ne? EYT kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı!

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün milyonları yakından ilgilendiren EYT konusu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. EYT hakkında son detayları merak eden vatandaşlar şimdi arama motorlarında nda son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT yasası kimleri kapsayacak? İşte EYT hakkında son gelişmeler...

Erken emeklilik yasasında son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş EYT yasası hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. EYT yasası hakkında yaşanan sıcak bir gelişme arama motorlarında EYT yasası hakkında araştırmalar artış göstermesini sağladı. Peki, erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler ve açıklamalar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Özel bir televizyon kanalında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

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