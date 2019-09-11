Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş EYT yasası hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. EYT yasası hakkında yaşanan sıcak bir gelişme arama motorlarında EYT yasası hakkında araştırmalar artış göstermesini sağladı. Peki, erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler ve açıklamalar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Özel bir televizyon kanalında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.