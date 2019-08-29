Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları
Milyonlarca çalışanın en büyük hayali rahat bir emeklilik hayatı yaşayabilmek. Emekli olmak isteyen ancak yaş şartına takılan yüz binlerce çalışan var. Ancak bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. Peki erken emekli olmak için şartlar neler? Nasıl erken emekli olunur? Kimler erken emekli olabilir? Emeklilikte yaş şartı nasıl düşürülür? EYT'liler erken emekli olabilir mi? İşte detaylar...
2- ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. En fazla üç çocuk için geçerli oluyor. Her çocukta 2 yıl olan bu hak 6 yıl (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.