Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

Milyonlarca çalışanın en büyük hayali rahat bir emeklilik hayatı yaşayabilmek. Emekli olmak isteyen ancak yaş şartına takılan yüz binlerce çalışan var. Ancak bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. Peki erken emekli olmak için şartlar neler? Nasıl erken emekli olunur? Kimler erken emekli olabilir? Emeklilikte yaş şartı nasıl düşürülür? EYT'liler erken emekli olabilir mi? İşte detaylar...

29.08.2019 09:11 - Son Güncelleme: 29.08.2019 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





