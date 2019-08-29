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Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

Milyonlarca çalışanın en büyük hayali rahat bir emeklilik hayatı yaşayabilmek. Emekli olmak isteyen ancak yaş şartına takılan yüz binlerce çalışan var. Ancak bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. Peki erken emekli olmak için şartlar neler? Nasıl erken emekli olunur? Kimler erken emekli olabilir? Emeklilikte yaş şartı nasıl düşürülür? EYT'liler erken emekli olabilir mi? İşte detaylar...

29.08.2019 09:11 - Son Güncelleme: 29.08.2019 09:11
Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara bazı durumlarda daha erken emekli olmayı sağlayan fırsatlar sunuyor.

Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

Posta'nın haberine göre bu yolla 6 yıla kadar daha erken emekli olmak mümkün. Emekli olmak için gerekli primlerin bir an önce tamamlanmasını sağlayan bu imkanlar, yaş şartının da geri çekilmesini sağlıyor. İşte merak edilen detaylar...

Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

1- YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR
Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.

Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

Örneğin 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorun.

Erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olma şartları neler? İşte emeklilikte yaş şartını düşürmenin yolları

2- ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. En fazla üç çocuk için geçerli oluyor. Her çocukta 2 yıl olan bu hak 6 yıl (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.

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