Bir süre önce 14'e yakın banka kredi faizleri oranlarında güncellemeye gitmişti. Yüz binlerce vatandaş Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka banka güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

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