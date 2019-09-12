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  • 12.09.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 18:31

Art arda indirimler geliyor! Kredi faizleri oranları düştü mü? ne zaman düşecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler banka na çevrildi. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, politika faizinin yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faizleri oranları düştü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman düşecek? İşte bankaların güncel faiz oranları...

Banka kredi faizleri ne zaman düşecek?

Bir süre önce 14'e yakın banka kredi faizleri oranlarında güncellemeye gitmişti. Yüz binlerce vatandaş Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka banka güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

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