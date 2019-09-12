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  • 12.09.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 23:56

13 Eylül tarihinde yatan iller hangileri? İşte sorgulama işlemi

13 Eylül tarihinde yatan iller hangileri? Şu sıralar evde bakım maaşları yatan iller listesi merak konusu oldu. Bu kapsamda 13 Eylül'de yatan iller hangileri sorusu bakım parası alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 13 Eylül ...

13 Eylül'de evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında hesaplara yatırılıyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde maaşların yatırıldığı iller yer alıyor. Peki, 13 Eylül tarihinde evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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