Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında hesaplara yatırılıyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde maaşların yatırıldığı iller yer alıyor. Peki, 13 Eylül tarihinde evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.