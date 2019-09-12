Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.832,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 275,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

13 Eylül Cuma günü gram altın 272,71 liradan alınırken, 272,78 liradan satılıyor.