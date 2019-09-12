Merkez Bankası toplantısı dün saat 14:00'te yapıldı. Milyonlarca vatandaş faiz indirimi bekliyordu ve o indirim geldi. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 250-275 baz puanlık indirim beklerken, takip eden iki toplantıda da faizlerdeki indirimin süreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekilmişti. Kredi faizlerindeki gevşeme yatırımlarını erteleyen sanayiciyi harekete geçirirken, son dönemde canlanmaya başlayan konut piyasasına da destek olacak. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi?
Konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları indi mi? Banka kredi faizleri son dakika düştü mü? İşte 13 Eylül son durum...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte son gelişmeler... Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir.
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