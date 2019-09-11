3.6 milyon dolarlık Sian

Otomotiv dünyasının en büyük şovlarından Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl 68'incisi düzenlenen fuarın en heyecanla beklenen otomobillerinden biri, İtalyan Lamborghini'nin Sian'ı oldu. Markanın kuruluş yılını temsilen 63 adet üretilecek olan Sian, temel olarak gücünü 6.5 litre V12 motordan alıyor. Araç, bu motoru 48-volt hibrit sistemle destekliyor.
819 beygir güç üreten Sian, 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı limitli olarak 350 km/s olan bu otomobilin 63 adedi de şimdiden satılmış. Fiyatının 3.6 milyon dolardan başladığı belirtiliyor.
819 beygir güç üreten Sian, 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı limitli olarak 350 km/s olan bu otomobilin 63 adedi de şimdiden satılmış. Fiyatının 3.6 milyon dolardan başladığı belirtiliyor.
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