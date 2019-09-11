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3.6 milyon dolarlık Sian

dünyasının en büyük şovlarından kapılarını açtı. Bu yıl 68’incisi düzenlenen fuarın en heyecanla beklenen otomobillerinden biri, ’nin Sian’ı oldu.

3.6 milyon dolarlık Sian
dünyasının en büyük şovlarından kapılarını açtı. Bu yıl 68'incisi düzenlenen fuarın en heyecanla beklenen otomobillerinden biri, 'nin Sian'ı oldu. Markanın kuruluş yılını temsilen 63 adet üretilecek olan Sian, temel olarak gücünü 6.5 litre V12 motordan alıyor. Araç, bu motoru 48-volt hibrit sistemle destekliyor.



819 beygir güç üreten Sian, 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı limitli olarak 350 km/s olan bu otomobilin 63 adedi de şimdiden satılmış. Fiyatının 3.6 milyon dolardan başladığı belirtiliyor.

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